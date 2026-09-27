Una joven de 18 años señaló a un hombre de haberle realizado tocamientos en sus partes íntimas sin su consentimiento, lo que derivó en la detención del presunto responsable en calles de la zona centro de Rincón de Romos.

El reporte movilizó a elementos del Mando Coordinado hasta la calle Primo Verdad, luego de que se solicitara su intervención para detener a un sujeto acusado de realizar los tocamientos momentos antes.

Al arribar, los uniformados se entrevistaron con la afectada, quien identificó a un individuo que todavía se encontraba a unos metros del lugar y lo señaló directamente como el presunto responsable.

Ante el señalamiento y la petición de la joven, los policías aseguraron a Carlos “N”, de 47 años de edad, quien fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de abuso sexual y se determinará su situación jurídica.