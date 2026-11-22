Un joven de 18 años fue detenido por policías del Mando Coordinado, luego de ser señalado como presunto responsable de romper los cristales de la puerta principal de una vivienda en la comunidad de San Rafael, municipio de Tepezalá.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 04:00 horas de este domingo, cuando una llamada al 911 alertó sobre un individuo que estaba causando destrozos en un domicilio ubicado sobre la calle Adolfo López Mateos.

Elementos del Mando Coordinado se trasladaron al lugar, donde fueron interceptados por el propietario de la vivienda, quien denunció los daños ocasionados a su inmueble.

El afectado señaló directamente a un sujeto que todavía se encontraba a unos metros de distancia, identificándolo como el presunto responsable de haber quebrado los cristales de la puerta principal.

Ante el señalamiento, los uniformados procedieron a detener a Pedro N, de 18 años, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

El joven quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se inició una carpeta de investigación por el delito de daño en las cosas y se determinará su situación jurídica.