Una joven de 24 años terminó detenida en el municipio de Calvillo, luego de que una mujer la señalara directamente de haberle proporcionado bebidas alcohólicas a su hija de apenas 14 años.

La implicada, identificada como Fátima “N”, fue arrestada por elementos del Mando Coordinado y ahora enfrenta una investigación por su probable responsabilidad en el delito de corrupción de menores.

Los hechos se registraron en la calle Popocatépetl, en el fraccionamiento Cerrito Alto, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando fueron interceptados por una mujer de 35 años.

La ciudadana solicitó la intervención de los policías y denunció que Fátima le había dado bebidas embriagantes a su hija adolescente, por lo que pidió que fuera detenida.

Ante el señalamiento directo, los oficiales procedieron al arresto de la joven, a quien le practicaron una inspección corporal antes de subirla a una patrulla.

Posteriormente, Fátima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar su situación jurídica por el presunto delito de corrupción de menores.