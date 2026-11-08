Un hombre de 38 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de que su esposa y su hija lo señalaran como presunto responsable de agredirlas física y verbalmente dentro de una vivienda del municipio de Rincón de Romos.

Los hechos fueron reportados al Servicio de Emergencias 911 desde un domicilio ubicado sobre la calle Ámbar, en la colonia Rinconada de las Piedras, donde se alertó sobre un episodio de violencia familiar.

Al llegar al inmueble, los policías fueron interceptados por una mujer de 35 años y su hija de 18, quienes denunciaron que momentos antes habían sido víctimas de agresiones físicas y verbales por parte del esposo y padre de familia, respectivamente.

Ambas solicitaron la intervención de los uniformados para detener al señalado, identificado como Juan “N”, de 38 años, quien fue asegurado en el lugar.

El sospechoso fue trasladado al Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

En su contra se inició una carpeta de investigación por el presunto delito de violencia familiar, mientras que la autoridad ministerial quedó encargada de resolver su situación jurídica.