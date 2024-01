Elthon García e Iván Sosa Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al retraso de más de 6 años que acumula el Tren Interurbano, se le agregó el colapso de una pieza de 90 toneladas que encendió las alertas de vecinos y autoridades de la Alcaldía.

Luego de que la grúa que la desplazaba presentó una falla, una pieza de 90 toneladas que sería instalada en el viaducto elevado del Tren Interurbano México-Toluca cayó ayer al mediodía sobre dos vehículos, una camioneta y un taxi, que permanecían estacionados en la vía pública.

«Nos acabábamos de subir, teníamos poco (tiempo). Si no nos mandan a llamar a comer, ahí nos agarra», narró Víctor José Hernández, conductor de la camioneta que quedó bajo la pieza, denominada dovela.

«Yo estaba lavando mi camioneta y el señor, si no me equivoco, estaba durmiendo adentro».

El siniestro, en el que no hubo personas lesionadas, ocurrió en las obras que se llevan a cabo sobre Calzada Minas de Arena, frente a la Presa Ruiz Cortines, en la Colonia Acueducto, Alcaldía Álvaro Obregón.

El estruendo y el movimiento del suelo fue perceptible a varias cuadras, relataron los habitantes.

Hasta anoche no se reportaban daños en viviendas, sin embargo, la Alcaldesa Lía Limón exigió que se llevara a cabo un peritaje de los hechos, además de que se inspeccionaran los domicilios próximos al lugar.

«Exijo al Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno federal que den las garantías de seguridad de esta obra», indicó la funcionaria.

«Exijo también que hagan los peritajes necesarios y que la Secretaría de Protección Civil visite las casas aledañas para identificar los daños que pueda haber en las viviendas».

La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) indicó que se llevaría a cabo un peritaje para determinar si el siniestro había sido provocado por un error humano. Al concluir con esto, se procederá al retiro de la grúa y la dovela, la cual será seccionada o demolida en el sitio con martillos mecánicos.

En tanto, se indemnizaría a los propietarios de los vehículos dañados.

El Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, indicó que los trabajos no se detendrían y señaló que se realizarán los dictámenes correspondientes en el punto.

También pidió no hacer un uso electoral de los hechos.

«Hacemos un llamado a no utilizar electoralmente el tema de la dovela que cayó en las obras del Tren Interurbano, ni a usar métodos carroñeros para convertirlo en un asunto político», escribió en su cuenta de X.