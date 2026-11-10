Juan de Jesús “N”, alias “Omega”, quien era buscado por las autoridades de Zacatecas por su presunta participación en varios delitos sexuales cometidos en agravio de una adolescente, fue capturado por agentes de investigación en calles de Aguascalientes.

El sujeto tenía una orden de aprehensión vigente por los delitos contra el desarrollo de personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en número de dos, así como violación equiparada agravada, abuso sexual agravado y acoso sexual.

Las investigaciones permitieron establecer que el sospechoso se encontraba en Aguascalientes, por lo que elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) desplegaron labores para localizarlo.

Finalmente, los agentes le cerraron el paso sobre la avenida Paseo de la Cruz, en el Barrio del Encino, donde hicieron efectiva la orden de aprehensión emitida por las autoridades zacatecanas.

Tras su captura, “Omega” fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para completar los trámites legales.

Posteriormente, quedó en manos de agentes investigadores de Zacatecas, encargados de trasladarlo a aquella entidad para presentarlo ante el juez que ordenó su detención.

La captura se concretó mediante los mecanismos de colaboración entre las fiscalías de ambas entidades.