Una mujer de 50 años de edad terminó hospitalizada luego de sufrir una caída de aproximadamente tres metros de altura en el interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Enrique Olivares Santana, en El Arenal.

El reporte del accidente movilizó a paramédicos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Policía Municipal de Aguascalientes, quienes encontraron a la lesionada, identificada como María, consciente, aunque desorientada y con dificultades para respirar.

La mujer explicó a los uniformados que había tropezado mientras se encontraba en las escaleras del patio de su vivienda, lo que provocó que cayera desde una altura aproximada de tres metros.

Los elementos municipales realizaron las maniobras necesarias para estabilizarla, hasta que quedó bajo el cuidado de paramédicos del ISSEA, quienes la trasladaron en ambulancia al Hospital Tercer Milenio para recibir atención médica especializada.