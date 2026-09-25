Cae mujer con 11.6 gramos de sustancia granulada en la colonia San Luis

Una mujer de 35 años fue detenida por policías municipales luego de que presuntamente le encontraran un envoltorio con 11.6 gramos de una sustancia granulada, durante un operativo de vigilancia en la colonia San Luis.

Elementos del Grupo Motorizado Centauros patrullaban sobre la avenida General Mariano Escobedo cuando detectaron a una mujer que, al notar la presencia de los uniformados, habría intentado alejarse corriendo en sentido contrario.

Los agentes le marcaron el alto, pero la mujer continuó su marcha, lo que derivó en una breve persecución que terminó sobre la calle Clavel.

Una vez interceptada, los policías le solicitaron autorización para efectuar una inspección preventiva. De acuerdo con el reporte oficial, la mujer accedió y durante la revisión localizaron en la bolsa delantera derecha de su pantalón un envoltorio de plástico con una sustancia granulada, cuyo peso aproximado fue de 11.6 gramos.

Mónica “N”, de 35 años, fue detenida y trasladada junto con el indicio asegurado ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.