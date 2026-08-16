Una persecución por calles del fraccionamiento Las Américas terminó con la detención de Francisco N, de 33 años, a quien policías metropolitanos le aseguraron cinco envoltorios con aproximadamente 30 gramos de una sustancia con características del cristal.

El incidente comenzó sobre avenida José María Chávez, donde elementos de la Policía Metropolitana detectaron al conductor de una motocicleta BDS negra, con placas de Aguascalientes, circulando sin casco de seguridad.

Los oficiales le marcaron el alto, pero el motociclista aceleró y trató de escapar, lo que desató una persecución por distintas calles de Las Américas. Metros adelante, los uniformados lograron darle alcance y detenerlo.

Durante una inspección corporal, los policías encontraron entre las pertenencias de Francisco N cinco envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulada con características propias del cristal. En conjunto, el material arrojó un peso aproximado de 30 gramos.

El detenido y los envoltorios asegurados fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación jurídica.