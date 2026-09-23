Edgar “N”, alias “Moho”, “Mou” y/o “Guatemala”, señalado por la Fiscalía General del Estado como objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo, fue detenido durante un operativo desplegado en la comunidad de Coplamar, en el municipio de Cosío.

De acuerdo con la Fiscalía, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) consiguieron ubicar al sospechoso tras realizar labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo. En el despliegue participaron además elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Secretaría de Seguridad del Estado.

Edgar “N”, originario de Guatemala, fue localizado cuando circulaba a bordo de una motocicleta. Los investigadores le marcaron el alto, pero presuntamente intentó escapar al advertir la presencia de los elementos. La movilización permitió cerrarle el paso y concretar su captura.

Durante la intervención le fue localizada una bolsa transparente tipo ziploc que contenía 79 envoltorios individuales. La sustancia encontrada será sometida a análisis periciales para determinar su naturaleza.

También fueron asegurados un artefacto artesanal tipo pluma, varios cartuchos calibre .22 y una motocicleta con placas de Zacatecas.

Según la autoridad investigadora, el detenido es señalado como integrante de un grupo delictivo con operaciones en municipios de Aguascalientes y Zacatecas.

Edgar “N” y los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad ministerial para continuar con las investigaciones correspondientes.