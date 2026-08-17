Luis Ángel “N”, alias “Miclo”, señalado por la Fiscalía de Aguascalientes como objetivo prioritario por su presunta participación en robos de motocicletas, fue vinculado a proceso por el delito de Robo Calificado.

El caso por el que enfrenta proceso ocurrió el 4 de julio de 2026 en el fraccionamiento Mirador de las Culturas. De acuerdo con la investigación, el imputado habría llegado acompañado de otra persona hasta el sitio donde se encontraba estacionada en la vía pública una motocicleta Italika.

La Fiscalía sostiene que “Miclo” se acercó a la unidad, la abordó y consiguió encenderla para después escapar a bordo de ella sin autorización del propietario.

Luego de la denuncia, agentes de la Policía de Investigación identificaron al probable responsable y posteriormente cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. Luis Ángel “N” fue localizado en el Barrio de la Estación.

Las investigaciones señalan al imputado como un objetivo prioritario por su presunta intervención en robos de motocicletas cometidos en distintos puntos de la capital. Según la Fiscalía, el modus operandi consistiría en sustraer las unidades para después comercializarlas.

Un Juez de Control determinó vincularlo a proceso y le impuso firma periódica mensual, además de prohibirle salir del estado sin autorización judicial, acercarse a menos de 50 metros del lugar de los hechos y comunicarse con la víctima o los testigos.