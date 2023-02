Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-México cayó tres posiciones en el estudio sobre la democracia que realiza el grupo británico The Economist. El país pasó del puesto 86 al 89.

El descenso, sin embargo, no fue tan pronunciado como el registrado el año pasado, cuando perdió 14 lugares y pasó del bloque de naciones de «democracia deficiente» al de «regímenes híbridos».

El estudio, que mide a 167 países, tiene como base cinco categorías: procesos electorales y pluralismo, funcionamiento del Gobierno, participación política, cultura política, y libertades civiles.

«México atraviesa un proceso de retroceso democrático bajo el Presidente Andrés Manuel López Obrador», destaca el informe.

Agrega que el Mandatario ha utilizado su posición para atacar a sus oponentes, incluidas las autoridades electorales, y que busca, a través de una reforma, reducir su financiamiento y restringir sus poderes de supervisión, poniendo en riesgo la integridad electoral.

«La libertad de los medios también está gravemente amenazada: al menos 13 periodistas fueron asesinados en 2022 y los servicios de inteligencia mexicanos espían rutinariamente a periodistas y activistas», afirma.

Además dice que el Gobierno tiene la intención de expandir el rol de las Fuerzas Armadas en la economía y en la seguridad pública, incluido el darle el control de la Guardia Nacional hasta 2028.

«Los ataques de López Obrador a los controles y equilibrios democráticos, así como el creciente rol que juegan las Fuerzas Armadas en la economía y la seguridad llevaron a una nueva rebaja en el puntaje general de México en 2022, luego de una disminución en 2021», subraya.

Los países que impulsaron la caída de América Latina en el índice, destacó The Economist, fueron Haití, El Salvador y México.

El Salvador perdió 14 puestos, pasando a la posición 93, mientras que Perú, tras caer cuatro posiciones se ubicó en el 75, y pasó del grupo de «democracia deficiente» al de «regímenes híbridos».