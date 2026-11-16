Una bicicleta de montaña que acababa de ser reportada como robada fue recuperada por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Rincón de Romos, donde detuvieron a un sujeto conocido como “La Queta”, quien circulaba a bordo de la unidad y no pudo acreditar su propiedad.

El detenido fue identificado como Javier N., de 30 años de edad, quien fue interceptado en el cruce de las calles Chiapas y Campeche, en la colonia Miguel Hidalgo.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando recibieron el reporte del robo de una bicicleta de montaña en esa misma colonia, por lo que comenzaron a recorrer las calles aledañas para tratar de localizarla.

Durante el operativo detectaron a un individuo que pedaleaba una bicicleta cuyas características coincidían con las proporcionadas en el reporte, por lo que le marcaron el alto para efectuar una revisión preventiva.

Al solicitarle que acreditara la propiedad de la unidad, Javier no pudo hacerlo. Los policías confirmaron que se trataba de la bicicleta denunciada como robada minutos antes, por lo que procedieron a detenerlo.

Finalmente, “La Queta” fue trasladado, junto con la bicicleta recuperada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de determinar su situación jurídica.