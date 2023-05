La mala racha de los Rieleros de Aguascalientes ha pegado ya en las aspiraciones que tiene el equipo, al menos por el momento, pues la última semana del equipo no fue nada positiva al ganar únicamente dos partidos de seis posibles, perdiendo las dos series de visita que tuvo la novena de Luis Carlos Rivera.

Estas derrotas se combinaron al mal momento que ha tenido Rieleros en las últimas semanas, al tener sólo dos victorias en sus últimos diez partidos, lo que ha dejado a Aguascalientes con marca de 13 victorias por 20 derrotas cayendo hasta el último lugar de la zona norte en lo que va de la temporada. Saraperos de Saltillo y Mariachis de Guadalajara son los equipos que están más cerca a sólo un par de juegos de distancia, pero Acereros y Generales ya se separaron a más de una serie de diferencia.

Por su parte, los líderes sí han tomado mayor ventaja pues los Tecolotes de los Dos Laredos son los líderes de la zona, a ocho juegos de Rieleros. Toros de Tijuana y Sultanes de Monterrey también superan por dos series a Rieleros, mientras que Unión Laguna completa el standing a 5.5 juegos de distancia.

Ante estos números Rieleros necesita rápidamente sumar triunfos para no rezagarse de la pelea de playoffs, que por ahora no se ha complicado de fea forma, pero lo hará si el Riel no comienza a pitar sobre todo con victorias consecutivas.