Un cateo en un domicilio del fraccionamiento Real del Sol terminó con la captura de Nely “N”, alias “La Güera”, quien fue vinculada a proceso por su presunta participación en actividades de narcomenudeo en Aguascalientes.

El inmueble fue identificado por agentes de la Fiscalía General del Estado como un posible punto de venta de drogas, por lo que el Ministerio Público obtuvo una orden judicial para intervenir la propiedad.

En el operativo participaron elementos del Grupo de Combate al Narcomenudeo, respaldados por efectivos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y el grupo DELTAP.

Durante la inspección, los uniformados localizaron una bolsa transparente que contenía una sustancia de consistencia granulada, además de detener a “La Güera”, quien quedó a disposición del Ministerio Público.

La mujer fue llevada ante una jueza de Control, quien resolvió vincularla a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, por la presunta posesión de narcóticos con fines de venta.

La imputada deberá acudir mensualmente a firmar ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares y Salidas Alternas, depositar una garantía económica de cinco mil pesos en un plazo de tres días y abandonar de manera inmediata el domicilio cateado.

La Fiscalía contará con un mes para concluir la investigación complementaria.