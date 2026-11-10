Cae “La Chola” por orden de aprehensión en Aguascalientes

Una mujer conocida con el apodo de “La Chola” fue detenida por elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

La detención ocurrió sobre la carretera federal 45 sur, a la altura del entronque con la carretera estatal 69, cerca de la comunidad de Montoro, en el municipio de Aguascalientes.

Los oficiales realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a una mujer que, al notar la presencia de las patrullas, adoptó una actitud evasiva. Ante esta conducta, los uniformados le marcaron el alto para someterla a una revisión preventiva.

La sospechosa se identificó como Lucero “N”, de 35 años de edad, alias “La Chola”. Mientras policías estatales femeninas efectuaban la inspección corporal, sus datos fueron consultados en Plataforma México, donde apareció el mandamiento judicial pendiente por delitos contra la salud.

Tras conocer el resultado, los agentes trasladaron a la mujer ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde se verificaría su identidad para descartar un posible caso de homonimia y determinar su situación jurídica.