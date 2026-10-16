 Cae joven de 18 años con presunta droga en El Riego

Un joven de 18 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de que le encontraran un envoltorio con aproximadamente 11 gramos de una sustancia granulada, durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento El Riego.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida La Espiga, en su cruce con la calle El Rosal, donde elementos del Grupo Motorizado Centauros detectaron a un individuo que mostró una actitud evasiva al notar la presencia de las unidades policiales.

Ante su comportamiento, los uniformados se aproximaron para entrevistarlo y le solicitaron autorización para realizarle una revisión preventiva, a la que accedió voluntariamente.

Durante la inspección, los oficiales encontraron en la bolsa delantera derecha de su short un envoltorio de plástico negro que contenía una sustancia granulada al tacto, cuyo peso aproximado era de 11 gramos.

El sospechoso, identificado como Gerardo “N”, de 18 años, fue detenido y posteriormente trasladado ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, junto con la sustancia asegurada.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y establecer la naturaleza del material decomisado.