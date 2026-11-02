Un joven de 18 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que lo sorprendieron caminando con un machete en la mano por calles del fraccionamiento Vistas del Sol II, en la ciudad de Aguascalientes.

La intervención ocurrió cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia sobre la avenida Mariano Escobedo y, al llegar al cruce con la calle Nadir, detectaron a un individuo que llevaba en la mano derecha lo que parecía ser un arma blanca.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, el sospechoso intentó escapar corriendo por la calle Nadir, lo que provocó que los policías fueran tras él.

Metros adelante lograron darle alcance y confirmaron que efectivamente portaba un machete, por lo que procedieron a detenerlo.

El individuo se identificó como Edgar “N”, de 18 años, quien fue trasladado junto con el arma asegurada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.