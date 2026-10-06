Cae joven con 10 gramos de droga en Insurgentes

Un joven de 24 años fue detenido por policías municipales luego de que presuntamente intentara escapar al detectar la presencia de los uniformados en calles de Insurgentes; durante una revisión le encontraron un envoltorio con 10.82 gramos de sustancia granulada.

Los hechos ocurrieron cuando oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaban labores de vigilancia sobre avenida Convención Huerta y observaron a un hombre que aceleró el paso e intentó ocultarse entre vehículos estacionados.

Los policías le marcaron el alto mediante códigos audiovisuales y el autoparlante, pero el sujeto ignoró la indicación y echó a correr. La persecución terminó metros adelante, en el cruce de avenida Convención y la calle Hermanos Flores Magón.

El hombre se identificó como Ricardo “N”, de 24 años. De acuerdo con el reporte policial, se mostró nervioso y aceptó una revisión preventiva.

En la bolsa delantera derecha de su short, los uniformados localizaron un envoltorio de plástico transparente que contenía una sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 10.82 gramos, por lo que fue asegurado como indicio.

Ricardo “N” fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.