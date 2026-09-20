Un joven de 23 años terminó a disposición del Ministerio Público luego de que policías del Mando Coordinado le encontraran un machete de aproximadamente 50 centímetros de largo durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Jesús María.

La detención ocurrió sobre la calle La Cardona, en la colonia San Miguelito, donde los uniformados realizaban labores del Operativo Pescador cuando detectaron a un hombre que, según el reporte policial, adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de la patrulla.

Los oficiales observaron además que aparentemente intentaba esconder entre su pantalón un objeto similar a un machete, por lo que detuvieron la unidad y procedieron a realizarle una inspección preventiva.

El hombre se identificó como Brayan N., de 23 años. Durante la revisión, los policías localizaron entre sus pertenencias un machete de aproximadamente 50 centímetros, el cual fue asegurado.

Brayan N. fue trasladado junto con el arma ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado. En su contra se inició una carpeta de investigación por la presunta portación de un arma prohibida y será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.