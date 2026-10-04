Un joven de 20 años fue detenido por policías del Mando Coordinado tras ser sorprendido con un machete entre sus pertenencias en calles de la colonia El Ejidal, en el municipio de Jesús María.

Los hechos ocurrieron durante un recorrido de vigilancia sobre la calle Tierra y Libertad, en el cruce con Benito Juárez, donde los uniformados detectaron a un hombre que presuntamente adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas.

De acuerdo con el reporte, los oficiales observaron además que el individuo intentó ocultar un objeto que parecía ser un arma prohibida, por lo que detuvieron su marcha para realizarle una revisión.

El joven se identificó como Óscar “N”, de 20 años. Durante la inspección, los policías encontraron entre sus pertenencias un machete, cuyo uso no pudo acreditar, motivo por el cual procedieron a detenerlo.

Óscar “N” y el machete asegurado fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno, en la Fiscalía General del Estado.

La autoridad ministerial inició una carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido conforme avance el procedimiento.