Viridiana Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras el diputado panista Christian von Roehrich cumplió 74 días prófugo, su hermana Sofía fue detenida ayer en Querétaro por su probable participación en actos de corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía, la hermana del ex Alcalde fungía como apoderada legal de una empresa ligada a uno de los servidores públicos involucrados con cobros ilegales a cambio de favores para los desarrolladores.

«En posibles irregularidades en el sector bienes raíces en dicha demarcación», agregó la Fiscalía capitalina.

Una fuente cercana al caso informó que el vínculo de la hermana del panista es con Nicias René «N», quien enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por enriquecimiento ilícito relacionado con el mismo cartel inmobiliario.

Agentes de investigación ubicaron y aprehendieron a Sofía en Juriquilla, para trasladarla después al penal de Santa Martha Acatitla.

Desde julio de 2022, la Fiscalía inició las capturas de funcionarios y ex funcionarios de Benito Juárez a los que señala como parte de una trama de corrupción con desarrolladores inmobiliarios.

El 8 de diciembre fue girada una orden de aprehensión contra Von Roehrich, quien a la fecha no ha sido detenido.