Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Un helicóptero de una empresa contratista de Pemex, que transportaba víveres hacia una plataforma marina, se desplomó en la Sonda de Campeche, lo que causó la muerte de sus dos tripulantes.

De acuerdo con los primeros reportes, el desplome ocurrió la noche del jueves aproximadamente a 170 kilómetros del puerto Isla del Carmen, y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda y rescate.

Fuentes navales confirmaron que uno de los pilotos fue localizado a las 21:20 horas, según el reporte enviado por personal de Seguridad Física de Pemex a la Décima Primera Zona Naval de Ciudad del Carmen.

Alrededor de 22 minutos después, fue ubicada parte de la cabina y hasta las 22:40 horas localizaron el segundo cuerpo.

En la aeronave, que pertenece a la empresa ASESA, viajaban sólo el piloto y copiloto, con quienes se perdió contacto alrededor de las 21:00 horas.

Acusan anomalías

Tras el accidente, trabajadores de la contratista ASESA, que pidieron el anonimato, acusaron irregularidades en la operación con Pemex.

Indicaron que los vuelos de helicópteros hacía plataformas petroleras por las noches, salvo situaciones excepcionales, están prohibidos, menos para Pemex.

«Las entregas se hacen por la noche con la intención de que los superintendentes de Pemex puedan justificar horas extra de trabajo y ASESA lo hace por miedo de perder la licitación», externó un empleado.

«Este vuelo que acaba de pasar, donde fallecieron dos compañeros, no tenía que haber sido. Pemex, si solicitó mover alimento, ¿por qué lo solicita en la noche? Puedes hacerlo en la mañana. Era un vuelo que no tenía que haber sido porque las condiciones meteorológicas no eran las óptimas», criticó.

«Carlos Torres, que es el piloto de Pemex que ve lo relacionado a los vuelos de Ciudad del Carmen, siempre mete mucha presión», señaló otro empleado.

Con información de Diana Gante