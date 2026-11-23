Miguel Tamayo Guevara Agencia Reforma

Texas, Estados Unidos: Pese a la inestabilidad en Medio Oriente y las políticas del Presidente Donald Trump, el litro de gasolina regular cayó a menos de 15 pesos en las ciudades del sur de Texas fronterizas con Tamaulipas.

En contraste, el tope «voluntario» en México es de 24 pesos por litro de la gasolina «verde», es decir, es 65 por ciento más costosa que lo que pagan en ciudades como McAllen, Laredo, Brownsville o la Isla del Padre.

De acuerdo con el portal especializado Gas Prices AAA, el galón de gasolina regular se vende en estaciones de servicio del Valle de Texas en un mínimo de 2.90 dólares, lo que convertido a litros equivale a 14.57 pesos, tomando como base el dólar a 19 pesos.

Incluso, a pesar de que los precios de la gasolina en la frontera de México con Estados Unidos son menores que en el resto del País, superan los del sur texano porque en Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros se paga entre 19.99 y 21 pesos por litro de Magna.

Esos precios superan hasta a los más altos registrados por Texas en lo que va de este año, que apenas han superado los 18 pesos por litro.

Aunque el encarecimiento de los combustibles fue uno de los temas que le permitieron a los demócratas arrasar en las elecciones intermedias del 3 de noviembre y darle un fuerte golpe político a Trump, los precios de las gasolinas han caído en las últimas semanas en Texas y agravado su diferencial con México.