Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Una veintena de elementos armados de la Fiscalía de Nayarit irrumpió ayer en la casa de la Alcaldesa morenista de Tepic, Geraldine Ponce, y detuvo ahí al jefe de Gabinete del Ayuntamiento, Alejandro Galván Araiza, por supuesta violencia familiar y amenazas.

La Alcaldesa transmitió en vivo la detención, en redes sociales, y responsabilizó del hecho al Gobernador del estado, el también morenista Miguel Ángel Navarro Quintero.

Criticó la actuación violenta de los agentes, quienes mostraron una orden de aprehensión y otra de cateo en el inmueble localizado sobre la Avenida Insurgentes, en la capital de Nayarit.

«Esto no tiene nombre, es una obsesión que tiene el Gobernador contra mi, contra gente de mi gabinete, mis funcionarios», narró en la transmisión, en la que quedó registrada la captura del funcionario.

«Les dije: esta es una persecución política del Gobernador, si matan, si me muero adentro donde estoy, o me golpean, fue el Gobernador Navarro», alcanzó a decir Galván, quien fue esposado.

«Miren toda la fuerza pública que se utiliza para detener a un funcionario público supuestamente por un delito de violencia familiar, como si se tratase de un narcotraficante», añadió Ponce.

De acuerdo con la Alcaldesa, la intimidación por parte del Mandatario estatal se derivó por su apoyo a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum.

Ponce advirtió que va a pedir apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador.