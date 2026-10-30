Un hombre de 31 años terminó a disposición del Ministerio Público luego de que policías estatales le encontraran una bolsa con aproximadamente 13 gramos de una sustancia con características similares a las de la droga conocida como cristal, durante un operativo de vigilancia en la colonia Macías Arellano, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Faustino «N», quien llamó la atención de elementos del Grupo Dragones de la Policía Estatal cuando patrullaban el cruce de las calles Paseo de la Solidaridad y Centaury.

De acuerdo con el reporte policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados, por lo que estos le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva.

Durante la inspección, los oficiales localizaron entre sus pertenencias una bolsa con material granulado, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 13 gramos.

Ante el hallazgo, Faustino fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común junto con la sustancia asegurada.

La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica del detenido.