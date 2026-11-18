Un hombre de 44 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de ser señalado por presuntamente intentar llevarse mercancía valuada en 4 mil 779 pesos de una tienda de autoservicio sin pagarla.

El sospechoso, identificado como Ángel “N”, fue retenido por personal de seguridad del establecimiento, ubicado en el cruce de avenida Aguascalientes y la calle Cotorinas, hasta la llegada de los uniformados.

La intervención policial se originó tras un reporte emitido por frecuencia de radio, en el que se solicitaba la presencia de los oficiales debido a que tenían retenido a un individuo por un presunto robo tipo fardero.

Al llegar, los elementos municipales se entrevistaron con el encargado de seguridad, quien señaló directamente al hombre como responsable de sustraer diversos productos sin pasar por caja.

Entre la mercancía asegurada había prendas de vestir, artículos de higiene personal, alimentos, medicamentos y productos para el hogar, cuyo valor conjunto fue calculado en 4 mil 779 pesos.

Tras su detención, Ángel “N” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.