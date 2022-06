Cae fan de grada superior en show de Harry Styles

CDMX.- Un hombre cayó desde la grada superior del estadio Ibrox durante el reciente concierto de Harry Styles en Glasgow.

El espectáculo, que se llevó a cabo el sábado, fue la primera fecha europea de la gira mundial del ex One Direction.

De acuerdo con la BBC, el hombre cayó sobre los espectadores durante la actuación del intérprete de «As It Was» y fue atendido por el personal médico tras el incidente. Se cree que no sufrió ninguna lesión grave.

«Un tipo se cayó de la grada superior a la tribuna principal, una fila delante de nosotros. No hay seguridad. Tuve que correr a la puerta principal a nivel de calle para traer ayuda», escribió un usuario de Twitter.

Styles y su equipo aún no han comentado el incidente. (Staff/Agencia Reforma)

