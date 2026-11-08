Un hombre de 25 años terminó detenido por policías municipales de Aguascalientes, luego de ser señalado por realizar actos obscenos en plena vía pública y presuntamente agredir sexualmente a una joven en calles de la colonia La Gremial.

El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y la calle Gerónimo de Orozco, donde vecinos reportaron a un individuo que se realizaba tocamientos frente a los transeúntes.

Al llegar los uniformados, una joven identificada como Nayive, de 25 años, denunció que el sujeto no solo se había exhibido públicamente, sino que también la jaló para tocarla sin su consentimiento.

Un testigo respaldó la versión de la afectada y proporcionó información sobre la dirección que tomó el sospechoso al intentar escapar.

Con esos datos, los oficiales desplegaron una búsqueda por la zona hasta llegar al cruce de Héroe de Nacozari y Decreto 27 de Septiembre, donde la propia víctima reconoció al presunto agresor.

El individuo, identificado como Adrián “N”, de 25 años, fue interceptado y detenido por su probable responsabilidad en el delito de atentados al pudor.

Posteriormente, fue trasladado a la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.