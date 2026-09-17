Los jóvenes estarían cambiando el gusto por el alcohol por las redes sociales, una transformación en los hábitos de convivencia que ya comienza a afectar el consumo de cerveza, particularmente entre las nuevas generaciones, señaló Eduardo Guzmán, presidente de la Asociación de Cerveceros y representante en Aguascalientes del Gremio Cervecero y Productores Artesanales del Estado.

Estimó que el consumo de cerveza ha disminuido alrededor de 25%, una caída que se observa desde el segundo semestre del año pasado y que se mantiene durante 2026.

Explicó que el fenómeno no es exclusivo de Aguascalientes, sino que también se presenta en otras regiones del país y a nivel internacional.

Guzmán consideró que detrás de este comportamiento se encuentra una modificación en la manera de socializar. Mientras que en generaciones anteriores el alcohol estuvo prácticamente ligado a bodas, cumpleaños, bautizos y otras celebraciones, actualmente muchos jóvenes pasan buena parte de su tiempo en redes sociales y han reducido los encuentros presenciales.

“Aquí están cambiando, digamos, el gusto del alcohol por las redes sociales”, resumió el representante cervecero, quien incluso cuestionó cuál de los dos hábitos puede resultar más dañino.

Ante este cambio, el sector cervecero ya busca nuevas formas de acercarse a los consumidores jóvenes mediante cervezas sin alcohol o con menor graduación, cervezas de raíz y bebidas tipo mocktail, además de nuevas propuestas artesanales.

El reto, dijo, es adaptarse a una generación que no necesariamente ha dejado de buscar experiencias de convivencia y nuevos sabores, pero que sí está modificando su relación con el alcohol.