Cae en Urbi Villas; era buscado por robo calificado

Un recorrido de vigilancia por calles del fraccionamiento Urbi Villas del Vergel, en San Francisco de los Romo, terminó con la captura de un hombre que era buscado por el delito de robo calificado.

Policías del Mando Coordinado patrullaban por la zona cuando detectaron a un sujeto que, de acuerdo con el reporte oficial, mostró una actitud evasiva ante la presencia de los uniformados, motivo por el que le realizaron una revisión preventiva.

El hombre se identificó como Eduardo “N”, de 38 años. Como parte de la intervención, sus datos fueron consultados en el Sistema Plataforma México del C5i.

La búsqueda arrojó que Eduardo “N” tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de robo calificado, por lo que fue detenido en ese momento.

Posteriormente quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de continuar con el procedimiento correspondiente y determinar su situación jurídica.