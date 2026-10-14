Un sujeto identificado como Darío “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual, luego de ser señalado por presuntamente agredir en repetidas ocasiones a una víctima que, al momento de los hechos, era menor de edad.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, los presuntos abusos ocurrieron entre los años 2017 y 2020, periodo durante el cual el imputado habría cometido las agresiones sexuales.

Tras la denuncia, personal de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos Sexuales y Género reunió los datos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión.

El mandamiento judicial fue ejecutado por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal, quienes localizaron y detuvieron a Darío “N” en las inmediaciones de la carretera estatal número 90, en el municipio de Rincón de Romos.

Posteriormente, durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de Control determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso por el delito de abuso sexual.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que permanecerá tras las rejas mientras continúa el procedimiento penal en su contra.