Un recorrido de vigilancia terminó con la detención de Gustavo N, de 27 años, luego de que policías del Mando Coordinado detectaran que tenía vigente una orden de aprehensión por el delito de robo calificado.

Los hechos ocurrieron en calles de la comunidad Las Ánimas, en el municipio de Pabellón de Arteaga, donde los uniformados observaron a un hombre que presuntamente adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de la unidad policial.

Los agentes detuvieron su marcha y realizaron una inspección preventiva. Al mismo tiempo, ingresaron los datos del individuo al Sistema Plataforma México para verificar su situación legal.

La consulta arrojó que Gustavo N contaba con una orden de aprehensión vigente por robo calificado, emitida en agosto del presente año por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ante el resultado, el hombre fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía estatal, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común en turno.

La autoridad ministerial se encargaría de determinar su situación jurídica y corroborar su identidad, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de un homónimo.