Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Pese a que en el Área Metropolitana de Guadalajara ha subido la ocupación hotelera nacional e internacional, en Lagos de Moreno ha descendido a raíz de la desaparición de cinco jóvenes el 11 de agosto, quienes aún no son localizados.

De acuerdo con Juan Carlos Mondragón, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco (AHJ), no existen datos concretos sobre una cancelación de reservaciones o actividades turísticas en el Pueblo Mágico de Los Altos de Jalisco, sin embargo, señaló que sí lo resintió el sector tras la noticia, pues cobró auge en la prensa nacional.

«Cada vez que pasa algún evento de este tipo, o hay cancelaciones de reservaciones o inmediatamente se siente cómo se desacelera la cantidad de reservaciones que van entrando a la ZMG o a Jalisco», externó Mondragón.

«Sabemos de sobra que toda la región de Los Altos tiene un turismo religioso importantísimo, la ocupación siempre se ve afectada, y la gente se cuida», y añadió que la Oficina de Visitantes y Convenciones trata de contrarrestar dichos efectos con información positiva sobre la región.

Es de señalar que los cinco jóvenes originarios de Lagos de Moreno desaparecieron tras haber visitado la feria municipal; su caso cobró revuelo tras darse a conocer material gráfico que evidenció presuntas actividades ilícitas ejecutadas por el crimen organizado, de las cuales los jóvenes pudieron ser víctimas.

Si bien se han realizado indagatorias en el Municipio por parte de la Fiscalía y se han cateado casas, vehículos, negocios e incluso un horno de ladrillo donde se han encontrado restos humanos, no se ha encontrado aún rastro de los jóvenes.