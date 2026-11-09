Un hombre de 33 años, que tenía cuentas pendientes con la justicia por delitos contra la salud, fue capturado por elementos del Mando Coordinado durante un recorrido de vigilancia en el municipio de Jesús María.

La detención ocurrió sobre la calle Florida, en la comunidad de Tepetates, donde los uniformados detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas.

Ante su comportamiento, los oficiales decidieron interceptarlo para someterlo a una revisión preventiva. El sujeto se identificó como Edgar “N”, de 33 años.

Al consultar sus datos en el Sistema Plataforma México, a través del C5i, los policías descubrieron que sobre él pesaba una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Tras confirmarse el mandamiento judicial, Edgar fue arrestado y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común para continuar con el procedimiento legal correspondiente.