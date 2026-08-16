Un hombre de 27 años fue detenido por policías municipales de Aguascalientes luego de que durante una revisión de sus datos se detectara que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado.

La intervención ocurrió en el cruce de las calles Portales del Barrio y Portal del Valle de Aguascalientes, en el fraccionamiento Ejido Cumbres II, donde los oficiales realizaban labores de vigilancia.

De acuerdo con el reporte, los uniformados observaron a un sujeto que presuntamente adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial e intentó correr, por lo que decidieron aproximarse.

Juan “N”, de 27 años, accedió a una inspección preventiva y entre sus pertenencias no fueron encontrados objetos ilícitos. Sin embargo, al consultar sus datos generales en el sistema, los agentes confirmaron que tenía pendiente una orden judicial por robo calificado.

El hombre fue detenido, informado del motivo de su arresto y posteriormente trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.