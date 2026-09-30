Cae en Cosío; tenía dos órdenes federales de aprehensión

Un hombre de 31 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Cosío, luego de que una consulta en Plataforma México revelara que tenía vigentes dos órdenes de aprehensión del fuero federal.

La captura ocurrió durante un recorrido de vigilancia por calles de la colonia Mexiquito. De acuerdo con la información oficial, los policías detectaron a un sujeto que habría adoptado una actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados.

Los agentes le marcaron el alto y realizaron una inspección preventiva. El individuo se identificó como Juan “N”, de 31 años, cuyos datos fueron ingresados al Sistema Plataforma México.

La consulta arrojó que sobre él pesaban dos órdenes de aprehensión vigentes emitidas por autoridades federales: una relacionada con delitos contra la salud y otra por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

Ante el resultado, Juan “N” fue asegurado y trasladado ante el Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República.

Será dicha autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y confirmar su identidad, a fin de descartar que se trate de un caso de homonimia.