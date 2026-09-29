Un hombre de 46 años fue detenido por elementos del Mando Coordinado en la comunidad de Ciénega Grande, municipio de Asientos, luego de que presuntamente le encontraran una bolsa con aproximadamente 85 gramos de hierba verde con características propias de la marihuana.

La captura ocurrió sobre la calle Alameda, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia y detectaron a un individuo que, al notar la presencia policial, habría adoptado una actitud evasiva.

Los agentes le marcaron el alto y procedieron a realizarle una inspección. Durante la revisión, entre sus pertenencias localizaron una bolsa de plástico que contenía la hierba, cuyo peso fue estimado en poco más de 85 gramos.

El detenido se identificó como Manuel N., de 46 años. Tras el aseguramiento fue trasladado, junto con la sustancia localizada, a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

Manuel quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, donde se inició una carpeta de investigación y se determinará su situación jurídica.