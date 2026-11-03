Un hombre que era buscado desde 2024 por autoridades de la Ciudad de México, debido a su probable participación en un fraude, fue localizado y detenido en el fraccionamiento Canteras de San Agustín.

Se trata de Ricardo “N”, contra quien existía una orden de aprehensión vigente, por lo que agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitaron la colaboración de sus homólogos de Aguascalientes para dar con su paradero.

A partir de esa petición, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) realizaron las indagatorias correspondientes hasta conseguir ubicar al sospechoso.

Fue sobre la calle San Gabriel Arcángel, en el fraccionamiento Canteras de San Agustín, donde los agentes investigadores lograron interceptarlo y cumplimentaron el mandamiento judicial que tenía pendiente.

Tras su captura, Ricardo “N” fue trasladado a las instalaciones de la AEIC, donde se efectuaron los trámites necesarios para su entrega a las autoridades capitalinas.

Finalmente, agentes investigadores de la Ciudad de México recibieron al detenido y se encargaron de trasladarlo a aquella entidad, donde será presentado ante el juez que ordenó su captura para responder por el delito que se le imputa.