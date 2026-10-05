Un hombre que era buscado en Sinaloa por su probable participación en un homicidio ocurrido en 2012 fue detenido en el municipio de Pabellón de Arteaga y posteriormente entregado a las autoridades de aquella entidad.

Se trata de Daniel “N”, contra quien se encontraba vigente una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

Las investigaciones señalan que el 10 de marzo de 2012, el ahora detenido presuntamente ingería bebidas alcohólicas junto con la víctima cuando se produjo una discusión entre ambos.

Durante el altercado, Daniel “N” habría sacado un cuchillo de entre sus pertenencias y presuntamente atacó a la víctima, provocándole varias heridas en distintas partes del cuerpo.

El lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, pero posteriormente murió a consecuencia de las heridas.

Después de lo ocurrido, el señalado habría cambiado su lugar de residencia presuntamente para mantenerse fuera del alcance de las autoridades sinaloenses.

Finalmente, oficiales del Mando Coordinado lo detuvieron en Pabellón de Arteaga y lo trasladaron ante la Policía de Investigación Criminal de Aguascalientes, donde se realizaron los trámites correspondientes.

Daniel “N” fue entregado a agentes de Sinaloa para su traslado a aquella entidad, donde será puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.