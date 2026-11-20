Un hombre identificado como Michael “N”, quien era buscado por las autoridades de Chihuahua por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar con penalidad agravada, fue capturado en Aguascalientes y posteriormente trasladado a aquella entidad para enfrentar el proceso penal en su contra.

Su detención ocurrió el pasado 17 de noviembre, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo interceptaron sobre avenida Convención de 1914 Sur, en el cruce con Quinta Avenida, dentro del fraccionamiento Las Américas.

Al revisar sus datos en Plataforma México, los oficiales descubrieron que el individuo tenía una orden de aprehensión vigente en Chihuahua, relacionada con un caso de violencia familiar cometido presuntamente en agravio de quien fuera su pareja sentimental.

Ante el hallazgo, agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) establecieron contacto con las autoridades de Chihuahua, quienes confirmaron tanto la identidad del sospechoso como la vigencia del mandamiento judicial.

Una vez concluidos los procedimientos legales, Michael “N” fue trasladado a Chihuahua y puesto a disposición de la autoridad judicial que lo reclamaba, donde deberá responder por los hechos que se le imputan.