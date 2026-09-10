Cae “El Malilla” con cristal y marihuana en el Peralta

Un intento por escapar al detectar una patrulla terminó con la detención de un hombre que llevaba entre sus pertenencias varios envoltorios con presunto cristal y marihuana, en calles del fraccionamiento José Guadalupe Peralta.

Policías municipales realizaban recorridos de vigilancia por el cruce de las calles Isabel Jiménez Díaz y Salvador Aguilera cuando observaron a un individuo que, de acuerdo con el reporte oficial, adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de los uniformados e intentó darse a la fuga.

La carrera terminó metros adelante, donde los agentes le dieron alcance. El detenido se identificó como Oscar “N”, alias “El Malilla”, de 30 años.

Durante una inspección preventiva, los policías encontraron entre sus pertenencias 26 envoltorios que contenían 10.6 gramos de una sustancia granulada con características del cristal. También fueron localizados otros dos envoltorios con 11 gramos de hierba verde seca.

“El Malilla” fue detenido y trasladado, junto con las sustancias aseguradas, ante la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.