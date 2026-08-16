El precio del jitomate se ha estabilizado en el mercado después de registrar fuertes incrementos durante un periodo de escasez, señaló Luis Miguel Rentería Arias, representante de la Confederación Nacional de Centrales de Abasto.

Explicó que el precio del producto a pie de campo disminuyó de manera considerable, al pasar de hasta 70 pesos por kilogramo a un rango de entre 3 y 10 pesos.

En los mercados mayoristas, indicó, el jitomate se vende actualmente entre 10 y 15 pesos por kilogramo, aunque su precio continúa sujeto a los ciclos de producción agrícola.

Rentería Arias señaló que los precios de las hortalizas responden, en buena medida, a la oferta y la demanda, así como a las condiciones climáticas y a las decisiones de los productores, quienes tienden a ampliar la superficie de siembra de los cultivos que alcanzan mejores precios.

Como ejemplo, mencionó que la cebolla registró recientemente un repunte después de permanecer durante más de un año con precios muy bajos. Esta situación provocó que algunos agricultores dejaran de producirla y que, posteriormente, disminuyera su disponibilidad en el mercado.

Actualmente, la cebolla alcanza precios de entre 25 y 30 pesos por kilogramo para el consumidor final. Por su parte, la papa también registra una menor disponibilidad y se vende entre 25 y 40 pesos por kilogramo, según su calidad y el establecimiento.

El representante de las centrales de abasto destacó que estas variaciones forman parte de los ciclos propios de la agricultura, por lo que no necesariamente representan una tendencia permanente en los precios de los alimentos.