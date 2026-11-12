Un sujeto identificado como Federico N., alias “El Fede”, de 25 años, fue detenido por elementos del Mando Coordinado tras ser señalado como presunto responsable de una serie de robos con violencia en el municipio de Jesús María, donde habría utilizado una pistola de diábolos para amenazar a sus víctimas.

Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Vista Hermosa, donde policías que realizaban labores de vigilancia recibieron el reporte de varios asaltos. Al llegar, dos menores de edad identificaron al individuo que minutos antes los había despojado de sus teléfonos celulares, uno Samsung y otro iPhone.

El mismo sujeto también fue señalado por haberle robado dinero en efectivo y un monedero a una mujer, además de cometer un atraco en una tienda de abarrotes.

Durante estos hechos, un hombre intentó enfrentar al presunto delincuente y terminó con una herida en la cabeza, luego de que este lo golpeara con una piedra durante un forcejeo.

Con las características proporcionadas por los afectados, los uniformados emprendieron la búsqueda y lograron localizar a “El Fede”, a quien le encontraron dinero en efectivo, el monedero de una de las víctimas y una pistola negra de diábolos.

También le aseguraron una bicicleta de montaña azul, que presuntamente utilizaba para desplazarse mientras cometía los atracos.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del Ministerio Público. Tras las denuncias presentadas por los afectados, se abrió una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.