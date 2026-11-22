Un hombre originario de Guanajuato terminó en manos de las autoridades federales luego de que policías estatales le encontraran más de 100 gramos de una sustancia con características similares a la droga conocida como cristal, durante una revisión en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción, en Aguascalientes.

El detenido fue identificado como Federico “N”, alias “El Fede”, de 53 años de edad, quien llamó la atención de los uniformados al mostrar una actitud evasiva cuando se percató de su presencia.

Los hechos ocurrieron mientras elementos de la Policía Estatal realizaban recorridos de vigilancia por calles de dicho sector habitacional. Al detectar el comportamiento del individuo, los oficiales le marcaron el alto para someterlo a una inspección preventiva.

Durante la revisión de sus pertenencias, los policías localizaron una bolsa que contenía una sustancia granulada, aparentemente metanfetamina, cuyo peso superaba los 100 gramos.

Ante el hallazgo, Federico fue detenido y trasladado, junto con la sustancia asegurada, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), Delegación Aguascalientes.

El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar la investigación y determinar su situación jurídica.