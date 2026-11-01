Un sujeto conocido como “El Chicles”, quien presuntamente tenía cuentas pendientes con la justicia desde agosto de 2024 por el delito de robo calificado, fue detenido por elementos del Mando Coordinado en el municipio de Pabellón de Arteaga.

Se trata de Ricardo “N”, de 27 años, quien fue interceptado cuando caminaba por la avenida Plutarco Elías Calles, en plena zona centro de dicha cabecera municipal.

Los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron que el individuo adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial, por lo que decidieron marcarle el alto y someterlo a una revisión preventiva.

Mientras efectuaban la inspección, los oficiales consultaron sus datos en el Sistema Plataforma México, donde apareció una orden de aprehensión vigente por robo calificado, emitida en agosto de 2024 por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Ante el resultado de la consulta, los policías procedieron a detener a Ricardo, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica y confirmar que efectivamente se trata de la persona requerida por la justicia, descartando un posible caso de homonimia.