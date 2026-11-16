Un joven de 21 años, conocido como “El Chalo”, terminó detenido en la comunidad de Villa Juárez, municipio de Asientos, luego de que policías del Mando Coordinado le encontraran tres envoltorios con aproximadamente 60 gramos de hierba verde, aparentemente marihuana.

El aseguramiento ocurrió sobre la calle Olmos, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia policial.

Ante su comportamiento, los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva, durante la cual localizaron entre sus pertenencias tres envoltorios de plástico que contenían vegetal verde con características similares a las de la marihuana.

El sospechoso se identificó como Gonzalo N., alias “El Chalo”, de 21 años, quien fue detenido tras el hallazgo de la presunta droga.

Finalmente, el joven y los envoltorios asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia encargada de determinar su situación jurídica.