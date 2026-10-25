Después de escapar de Aguascalientes y refugiarse en Coahuila, José Luis “N”, alias “El Chacón”, fue capturado por agentes investigadores, acusado de haber privado de la libertad a un hombre que presuntamente terminó asesinado en el municipio de Calvillo.

Los hechos ocurrieron el 31 de agosto de 2026, cuando Anyelo Omar “N” circulaba en un vehículo por la comunidad de La Labor, en Calvillo.

De acuerdo con las investigaciones, “El Chacón” lo interceptó y obligó a bajar de la unidad para después hacerlo caminar contra su voluntad en dirección al río.

Posteriormente, lo habría llevado hasta un predio rústico cercano a la presa Terrero de la Labor, donde presuntamente le quitó la vida.

Tras lo ocurrido, el sospechoso abandonó Aguascalientes y se trasladó a Coahuila, donde permaneció hasta que las autoridades consiguieron ubicarlo.

Mediante labores de inteligencia y seguimiento, agentes de la Fiscalía de Aguascalientes establecieron que el individuo se encontraba en el municipio de Matamoros, cerca de Torreón.

Con apoyo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía de Coahuila, los investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión y trasladaron al detenido a Aguascalientes.

José Luis fue ingresado al Centro Penitenciario Estatal Varonil y posteriormente vinculado a proceso por el delito de atentados a la libertad de las personas.

El juez le impuso prisión preventiva oficiosa y justificada, además de establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Aunque las indagatorias señalan que la víctima fue privada de la vida, la vinculación a proceso informada por la Fiscalía corresponde al delito de atentados a la libertad de las personas.