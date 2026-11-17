Un sujeto conocido como “El Chabelo” terminó detenido en el municipio de Pabellón de Arteaga, luego de que policías del Mando Coordinado le encontraron aproximadamente 14 gramos de una sustancia con características del cristal, además de varios artículos con reporte de robo que presuntamente fueron sustraídos de un domicilio.

El detenido fue identificado como Isabel “N”, de 29 años de edad, quien llamó la atención de los uniformados cuando realizaban labores de vigilancia sobre la calle Mauro Loera Donoso, en la colonia Vergel del Valle.

De acuerdo con la información policial, el individuo adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas, por lo que los oficiales decidieron interceptarlo y someterlo a una revisión preventiva.

Entre sus pertenencias encontraron un envoltorio con aproximadamente 14 gramos de una sustancia granulada similar al cristal. Sin embargo, eso no fue lo único que llevaba consigo.

Los policías también le aseguraron tres consolas portátiles Nintendo Switch, tres relojes, una mochila tipo estuche de color gris y un patín eléctrico del mismo color.

Al solicitarle que acreditara la propiedad de dichos artículos, el sujeto no pudo hacerlo. Posteriormente, los oficiales confirmaron que los objetos contaban con reporte de robo vigente.

Ante estos hechos, “El Chabelo” fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del Ministerio Público junto con la presunta droga y los artículos recuperados, para determinar su situación jurídica.