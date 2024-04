Andrey Rublev llegó como uno de los favoritos para ganar el Masters de Montecarlo al ser el campeón de la edición pasada, pero rápidamente el ruso quedó eliminado en su primer partido, dejando la corona libre en el principado.

Este miércoles se disputaron los partidos restantes de la ronda de 32 en el Masters de Montecarlo, el tercer torneo de esta categoría en el año y el primer gran torneo de la temporada de arcilla. En días pasados, Novak Djokovic y Alexander Zverev habían sellado su pase, por lo que ahora les tocaba el turno a las demás estrellas del tenis internacional.

Algunos de los jugadores que consiguieron su pase a los octavos de final el día de ayer fueron Daniil Medvedev, Holger Rune, Grigor Dimitrov, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas, Alex de Miñaur y Karen Khachanov.

Sin embargo, la estrella que no pudo avanzar fue Andrey Rublev, el campeón del año pasado que no pudo defender su corona al perder contra el australiano Alexei Popyrin con un par de 6-4. Esta ha sido la baja más dura hasta el momento en Montecarlo, sin dejar de lado que Carlos Alcaraz al final no participó por lesión.

Este jueves se jugarán los partidos de los octavos de final, teniendo cruces interesantes como los de Djokovic contra Musetti, Medvedev ante Khachanov, Ruud contra Hurkacz y, sobre todo, el choque entre Alexander Zverev y Stefanos Tsitsipas, dos de los mejores prospectos del tenis.

De todos los que siguen en pie en la competencia, solo dos han ganado este torneo, siendo Tsitsipas en el 2021 y 2022, así como Djokovic en el 2015, por lo que este año podría haber un nuevo campeón de Montecarlo, señalando que Rafael Nadal dominó por completo el torneo al ganar 11 títulos en Mónaco.